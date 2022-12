Realizador scalabitano Chico Noras apresenta filme “Maria José Maria”

“Maria José Maria” é o nome do filme, do realizador scalabitano Chico Noras, que vai apresentar o filme esta terça-feira, 13 de Dezembro, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. A sessão terá uma duração aproximada de 40 minutos e vai contar com a presença do elenco do filme e haverá espaço para uma breve conversa.

A curta-metragem “Maria José Maria” é um filme de época enquadrado no género de terror psicológico, com laivos de comédia negra e humor absurdo. É uma adaptação livre de uma história verídica, um crime horripilante que abalou Portugal em meados do século XIX. Este novo filme de Chico Noras, com produção da 50 Cuts Associação Cinematográfica e FLESH512, foi inteiramente gravado na cidade de Santarém, no Verão de 2021. Conta com André Gago, Eunice Correia e José Neto no elenco principal, bem como Fernanda Narciso, António Júlio Santos, Rui Silva e Bruno Ribeiro (os dois últimos actores são de Santarém).