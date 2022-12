Universidade Sénior da Chamusca estreia peça de teatro

A Universidade Sénior levou a palco a peça de teatro “Emoções”, com a estreia de alguns dos alunos como actores

A Universidade Sénior levou a palco a peça de teatro “Emoções”, com a estreia de alguns dos alunos como actores, bem como da professora de “Tertúlia de Teatro”, Custódia Laranjinha, enquanto encenadora. A peça foi centrada em temas actuais e contou com a interpretação musical de Pedro Pinhal e António Barbosa, num momento de partilha de sentimentos e emoções. A iniciativa realizou-se no Cineteatro Municipal da Chamusca.