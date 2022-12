Quinta do Bill associa-se a campanha solidária

A banda Quinta do Bill e a Agência Contos da Praça associam-se à Associação Corações com Coroa (CCC) para tornar a quadra natalícia mais solidária para todas as pessoas apoiadas pela instituição, que actua em situações de vulnerabilidade social, pela inclusão e dignidade.

No âmbito da iniciativa a banda vai doar à associação 50% da receita obtida na compra de qualquer produto na sua loja online. “Em tempos conturbados, em que o espectro da guerra assola as nossas vidas, em que assistimos a tanto sofrimento e crueldade, perseguição, indiferença e violação dos direitos humanos mais básicos, urge estarmos unidos e determinados em prol de um mundo mais justo, mais solidário”, afirma Carlos Moisés, vocalista e fundador da banda.

Catarina Furtado, presidente da direcção da Corações Com Coroa, lembrou que neste momento existem “184 mulheres a receber apoio social e psicológico gratuito, 13 bolseiras cheias de sonhos ainda por cumprir e muitos pedidos que aguardam resposta”. A campanha solidária entrou em vigor a 22 de Novembro e prolonga-se até 22 de Dezembro.

A Corações Com Coroa tem como principais metas promover o conhecimento sobre os Direitos Humanos, a defesa da igualdade de género, combater a pobreza e exclusão social, a prevenção e combate de todos os tipos de violência doméstica e de género, o empoderamento de raparigas e mulheres e a educação e acesso a cuidados básicos de saúde.