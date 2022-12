Salão da Música Velha de Pernes afectado pela chuva

Peça de teatro “A Casa de Bernarda Alba", no próximo sábado, vai ter como palco as instalações da Música Nova

Infiltrações no telhado da sede da Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, mais conhecida por Música Velha, impossibilitam o usos das instalações na zona onde se situa o palco para espectáculos. Por esse motivo, a representação da peça "A Casa de Bernarda Alba", uma produção da Poético Paralelo Associação/Teatro Nêspera, foi transferida para as instalações da colectividade Música Nova, mantendo a sua realização a 17 Dezembro pelas 21h30.

“Assim que as condições atmosféricas permitam, serão avaliadas e efectuadas as reparações mínimas necessárias para a retoma da normal utilização do salão da Música Velha”, informoua colectividade.