O compositor, músico e cantor Tiago Nacarato vai actuar na noite de sábado, 17 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira

Tiago Nacarato canta com o Coro do Conservatório de Música de Santarém

O compositor, músico e cantor Tiago Nacarato vai actuar na noite de sábado, 17 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, num espectáculo que contará também com o Coro do Conservatório de Música de Santarém. A partir das 21h30 o artista portuense vai apresentar ao vivo o seu novo álbum ‘Peito Aberto’, um disco repleto de ritmos dançantes. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e custam 7,5 euros.