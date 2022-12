Colóquio “À Mesa...com Urbanidade – Santarém Festiva”

“À Mesa ...com Urbanidade – Santarém Festiva” é o tema do colóquio que vai realizar-se este sábado, 17 de Dezembro, pelas 16h00, no Centro Cultural Regional de Santarém – Fórum Actor Mário Viegas. Participam no colóquio os autores Carlos Amado (designer e artista plástico); Luís Mata (historiador). São convidados especiais Aurélio Lopes e Carla Queirós (ambos antropólogos).