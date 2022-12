Chá com histórias de Natal em Ourém

Na tarde de terça-feira, 13 de dezembro, decorreu a iniciativa “Chá com Histórias de Natal”, no Museu Municipal de Ourém. A actividade permitiu a troca de histórias de Natal vividas e sonhadas pelos utentes do Centro Social e Paroquial de Atouguia, do Centro Social da Paróquia de Seiça e da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, tendo ainda contado com uma mesa repleta de sabores com as tradicionais rabanadas e bailarotes.