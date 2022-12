“Natal e a Economia Local” em Salvaterra de Magos com 130 lojas aderentes

Iniciativa visa incentivar a escolha do comércio tradicional para as compras de Natal

A Campanha “Natal e a Economia Local”, a decorrer no concelho de Salvaterra de Magos até 1 de Janeiro, conta com 130 estabelecimentos aderentes, aos quais o município entregou 47 mil senhas com 20 prémios para gastar no comércio local. A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Associação de Comerciantes dos Concelhos de Coruche e de Salvaterra de Magos, visa incentivar a escolha do comércio tradicional para as compras de Natal, refere uma nota da autarquia.

As senhas entregues por cada compra superior a 20 euros serão sorteadas em 13 de Janeiro, num total de 20 vales de compras que variam entre os 30 e os 250 euros, a utilizar nos estabelecimentos aderentes. A campanha insere-se nas iniciativas promovidas pelo município para a época natalícia, as quais incluem o projeto “Arte(s) na(s) Montra(s)” e atividades culturais, desportivas, recreativas e solidárias em colaboração com as associações, colectividades, comissões de festas, IPSS e juntas de freguesia do concelho.