“Natal na Avenida” é um conceito para conhecer em Ourém

A iniciativa “Natal na Avenida” já foi inaugurada em Ourém e promete muita qualidade gastronómica a quem a visita. O espaço é composto por quatro mercadinhos, situado junto ao Posto de Turismo de Fátima, onde é possível encontrar diversas sugestões para presentes de Natal, assim como iguarias próprias da quadra natalícia que se vive, nomeadamente filhoses, café da avó, compotas, pão e bolos caseiros, entre muitos outros. A iniciativa, cuja inauguração contou com a presença de alguns elementos do executivo municipal, reúne quatro instituições de cariz social (Comunidade Vida e Paz, CRIF – Centro de Recuperação e Integração de Fátima, Associação Mãos Unidas com Maria e Fundação Arca da Aliança) e permite promover os produtos regionais, dinamizar o comércio local e apoiar as associações e instituições da freguesia.

“Natal na Avenida” vai estar disponível para os visitantes durante todo o mês de Dezembro, de quinta-feira a domingo, entre as 15h00 e as 19h00, com excepção dos dias 24, 25 e 31 de Dezembro.