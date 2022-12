Desfile de Natal em Coruche com 500 alunos

Cerca de 500 alunos do 5º ao 12º ano do Agrupamento de Escolas de Coruche e da Escola Profissional de Coruche participam na quarta-feira, 21 de Dezembro, no desfile de Natal na vila. A iniciativa começa às 10h00 na Avenida do Sorraia e vai percorrer as ruas: Direita, da Liberdade, da Misericórdia, de Santarém, 5 de Outubro, terminando o desfile na praça da água. O evento natalício inclui animação com música, Mob Dance e mega-aula de dança.