Exposição “Elogio à Mãe” continua aberta ao público em Santarém

A exposição “Elogio à Mãe”, organizada pela Assembleia de Deus de Santarém, foi inaugurada dia 10 de Dezembro, sábado e vai continuar aberta ao público em geral, mas agora nas instalações da igreja, na Rua 31 de Janeiro, nº32, até sexta-feira, 23 de Dezembro. Funciona às terças-feiras, das 09h00 às 13h00 e sextas-feiras, das 19h00 às 22h00.

No dia da abertura, ocorreram três eventos: o tradicional jantar de Natal solidário, na sede da congregação, que não se realizou nos últimos dois anos devido às restrições impostas pela pandemia; a abertura da exposição de arte solidária “Elogio à Mãe”, destinada à angariação de fundos para ajudar a associação Ajuda de Mãe e, a fechar a noite, a apresentação do movimento Edificar o Altar, que une no mesmo espaço igrejas cristãs, com centenas de jovens e adultos a glorificar Deus através da música. “O jantar solidário juntou à mesa tanto sem-abrigo como empresários, num espírito de amizade e partilha de vivencias pois, amigos fazem-se à mesa.”

Sofia Tormenta, responsável pela Associação Ajuda de Mãe, agradeceu a escolha da sua organização como beneficiária da iniciativa, considerando que foi uma forma de reconhecimento pelo que a mesma faz no concelho, e lembrou que há cada vez mais pessoas a necessitar de ajuda.

Na sua mensagem, o Pastor da Assembleia de Deus de Santarém, David Catarino, referiu-se à necessidade de cada um ajudar a transformar o mundo, começando pela transformação do seu mundo interior. “Quão bom seria que como cristãos evangélicos pudéssemos ser menos individualistas e pudéssemos aprender a lutar costas com costas por um mundo melhor. Um mundo onde reine o perdão, a paz e a reconciliação com Deus e o nosso próximo. Pudéssemos lutar por um mundo mais justo e solidário.

Mas creio que toda a mudança se inicia no íntimo de cada um de nós, quando deixamos o Amor, que é Cristo reinar em nós”.

O pastor David Catarino convida ainda a comunidade a assistir dia 18 ao musical de Natal. “É gratuito e destina-se a todas as pessoas, sejam membros da nossa congregação ou não”. O musical terá início às 17h00 na Rua 31 de Janeiro.