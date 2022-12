Rui S. Antunes apresenta livro em Azambuja

Rui S. Antunes apresenta no dia 27 de Dezembro, em Azambuja, o seu mais recente livro, intitulado “A mulher que deixava corações na calçada”. Uma obra que enaltece as falhas da calçada portuguesa e que procura a beleza que há nelas. O livro conta as histórias de treze corações e dos amores que lhes deram origem. Com entrada livre, a sessão tem lugar na galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja no dia 27 de Dezembro, às 17h30.