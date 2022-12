Orquestra Metropolitana de Lisboa no Concerto de Ano Novo em Santarém

Música erudita do Brasil e valsas austríacas no programa do Concerto de Ano Novo em Santarém, que tem lugar no CNEMA a 7 de Janeiro.

O Concerto de Ano Novo de Santarém vai realizar-se no dia 7 de Janeiro de 2023, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa a interpretar valsas e polcas austríacas e música erudita do Brasil, assinalando o bicentenário da independência deste país. O espectáculo, que vai decorrer a partir das 18h00 no grande auditório do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), vai ser dirigido pelo maestro brasileiro Evandro Matté, que conduzirá a Orquestra Metropolitana na interpretação de valsas e polcas de Johann Strauss II e temas de António Carlos Gomes, Francisco Braga, Arthur Barbosa, Franz Lehár e Alberto Nepomuceno, considerados dos mais importantes compositores de música erudita do Brasil, descreve uma nota da Câmara de Santarém.



O valor dos bilhetes (5 euros a entrada) reverte a favor de instituições particulares de solidariedade social do concelho, em concreto o Centro Social Paroquial de Santa Marta de Alcanhões, o Projeto Agir + Lene e a Associação r. INseRIR.