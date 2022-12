Azambuja lança a 16ª edição do Concurso Literário

A Câmara de Azambuja lançou no dia 13 de Dezembro a 16ª edição do Concurso Literário do Concelho de Azambuja, uma iniciativa dinamizada pela Rede de Bibliotecas Municipais, em parceria com os três agrupamentos de escolas do concelho. A iniciativa, promovida há 16 anos, continua a destinar-se a todas as pessoas que trabalhem, residam ou sejam naturais do concelho e os trabalhos, dentro dos géneros literários de banda desenhada, poesia, conto, crónica e texto dramático, podem ser entregues até 24 de Fevereiro de 2023.

A melhor obra de cada categoria será contemplada com prémio no valor de 75 euros no primeiro escalão (10 aos 14 anos), 150 euros no segundo (15 aos 18 anos) e de 200 euros no terceiro escalão (19 ou mais anos). A modalidade de crónica, explica a autarquia em comunicado, insere-se apenas no segundo e terceiro escalões e a de texto dramático está reservada ao terceiro escalão. Entre os critérios a avaliar pelo júri do concurso estão a qualidade literária e a criatividade, a correcção linguística, a organização e a coerência do texto.

A iniciativa, sublinha a mesma nota, “pretende desenvolver e incentivar a escrita criativa, estimular o espírito de iniciativa, fomentar o gosto pela leitura e divulgar o que de bom se escreve e desenha no concelho”. Os trabalhos para o concurso, que têm de ser acompanhados pela ficha de inscrição e declaração de consentimento, podem ser entregues nas direcções das escolas e nas bibliotecas escolares, ou nas bibliotecas municipais em Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre.