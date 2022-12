"Ai a Minha Filha" em cena no Cine-Teatro de Tomar

O espectáculo de revista à portuguesa "Ai a Minha Filha", com Carlos Cunha e Erika Mota, visita o Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, no próximo dia 7 de Janeiro, a partir das 21h30. Jacinto é um cinquentão a quem a vida sempre correu de feição até ao momento em que a sua mulher o apanha em flagrante a traí-la. Detentor de uma grande lábia e de uma líbido ainda maior, Jacinto sempre teve as mulheres todas a seus pés, mas a partir desse dia tudo muda para pior A raiz de todos os seus problemas dorme debaixo do seu tecto: nem mais nem menos do que a sua filha.