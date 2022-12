A mais recente curta-metragem de Chico Noras, intitulada “Maria José Maria”, é baseada num crime macabro ocorrido no século XIX em Lisboa. O jovem realizador transportou a história para Santarém, onde filmou a história de terror e humor negro.

Cineasta de Santarém quer por a cidade a rodar no cinema nacional

Ver Santarém como um centro de produção de cinema, tornando-se uma pequena Cannes (França) ou uma pequena Hollywood é um dos sonhos de Chico Noras, realizador que recentemente criou “Maria José Maria”, uma curta-metragem de terror e humor negro apresentada à imprensa na noite de 13 de Dezembro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

Chico Noras, de 31 anos, explicou a O MIRANTE que fazia todo o sentido apresentar a sua mais recente obra na sua terra natal. “Santarém é a minha musa inspiradora e acredito que o seu património material e arquitectónico poderia ser aproveitado para outras produções cinematográficas, inclusive estrangeiras”, referiu.



O próximo filme chama-se “O Procedimento” e será uma comédia negra, com algum drama no final. O elenco está fechado e vai começar a gravar em Abril no Hospital Distrital de Santarém.



*Notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 29 de Dezembro