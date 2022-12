Professor e estudante de Direito encanta Presidente da República a tocar guitarra portuguesa

João Vaz começou por aprender guitarra clássica no Orfeão de Abrantes, tendo depois passado pelo Coral Phydelius, em Torres Novas. Como os avós maternos estavam em Mação, aproveitou o facto de o Conservatório de Tomar ali ter um pólo para continuar os seus estudos. A paixão pela guitarra portuguesa surgiu depois de ter assistido, com 14 anos, a um concerto de Ana Moura em Abrantes. É licenciado em guitarra portuguesa na Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) do Instituto Politécnico de Castelo Branco, a única do país.



Dez anos depois de dar os primeiros passos no dedilhar da guitarra, o jovem guitarrista foi um dos intervenientes musicais no jantar da Presidência da República na última semana, no Museu da Marinha, em Lisboa. O convite partiu do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita que fez no início do mês de Dezembro a Abrantes, onde escutou a guitarra de João Vaz no Panteão dos Almeida.



