A história e as gentes de São Vicente do Paúl em livro

São quase 500 páginas dedicadas à freguesia de São Vicente do Paúl, às suas gentes, património e tradições. Susana Veiga Branco escreveu o livro intitulado “São Vicente do Paúl/Santarém/Ribatejo/Portugal – O tempo não vai apagar” que fica como testemunho perene da vida e história daquele território. A obra, publicada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, contou com o apoio da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.

“Que orgulho para a nossa terra, que orgulho para todos nós, que orgulho para o concelho de Santarém e para o país. Este livro é o Portugal Ribatejano de há muitos anos e de agora, é a nossa história, as nossas lembranças, o nosso património. É a nossa riqueza”, referiu o presidente da junta, Ricardo Costa, na muito concorrida sessão de apresentação, ocorrida a 17 de Dezembro, onde agradeceu à autora pelo trabalho desenvolvido.

A autora descreve o livro como “um património feito de pessoas, lugares, objectos, história e histórias que assim não ficarão esquecidas no tempo mas sim reavivadas”. Susana Veiga Branco acrescenta que “este livro é o xaile e os brincos das avós, é o calor e o amor que nos afaga a alma. Independentemente de gerações, toda esta memória fica viva, mesmo para quem já não está aqui fisicamente, mas a memória permanecerá”.

Susana Veiga Branco agradeceu às diversas entidades que apoiaram a edição do livro deixando um agradecimento especial à população de São Vicente do Paúl, que participou e forneceu muita da informação publicada. Sublinhou ainda que o livro resulta de um trabalho totalmente voluntário, sem qualquer intuito lucrativo, que vai possibilitar que a população de São Vicente do Paúl “possa ter a sua história e património impressos e para sempre registados”. A obra está disponível na Junta de Freguesia de São Vicente do Paúl - União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.

Nas cerca de 500 páginas está publicado um vasto conjunto de fotografias actuais e de outros tempos. O lançamento do livro, que contou com prefácio do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, teve apresentação da professora Florinda Matos e introdução do professor Martinho Vicente Rodrigues, director do CIJVS. A sessão foi encerrada pelo presidente do município.