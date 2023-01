Exposições permanentes em Santarém com quase três mil visitantes

As exposições ‘Braamcamp Freire, o génio poliédrico’ e ‘Chão de duas pátrias’, em exibição na Galeria de Exposições da Casa do Brasil e na Biblioteca Municipal Braamcamp Freire, em Santarém, receberam cerca de três mil visitantes em 2022. Tratam-se de duas mostras permanentes, divididas em dois pólos, focando as facetas do político, investigador, bibliófilo e coleccionador e também um pouco da história que une Santarém e o Brasil, num Chão de Duas Pátrias. Estão visitáveis até 31 de Agosto de 2023.