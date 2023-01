partilhe no Facebook

Almoço solidário para ajudar menina tetraplégica no Porto Alto

O Centro Social do Porto Alto, concelho de Benavente, vai acolher um almoço solidário, no sábado, 7 de Janeiro, para ajudar Daniela, uma menina tetraplégica com dependência total de ventilação, a conseguir uma cadeira-de-rodas eléctrica e a adaptar a habitação às suas necessidades.

O almoço tem o custo de 10 euros (mediante inscrição) e a ementa conta com porco no espeto. A tarde terá animação de DJ.