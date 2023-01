Concerto de Ano Novo em Calhandriz

A Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense é a protagonista do Concerto de Ano Novo organizado pelo Clube Desportivo Recreativo e Cultural de Calhandriz, que se realiza a 14 de Janeiro, pelas 21h00, no salão de festas do clube. Este concerto, dirigido pelo maestro Armindo Pereira Luís, servirá também para o clube inaugurar simbolicamente a plataforma elevatória do salão de festas.