Participantes devem concorrer com uma fotografia de autoria própria que exponha um elemento natural do concelho onde vivem ou trabalham.

Concurso de fotografia do património natural em Salvaterra de Magos

O concurso “Vamos fotografar o nosso Património Natural” conta com a participação da Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e as bibliotecas dos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos. Aos participantes é pedido que captem uma fotografia de elementos naturais do concelho em que trabalham ou vivem e lhe adicionem um título e uma frase alusiva ao tema. O concurso é aberto aos estudantes e à comunidade em geral e está dividido por escalões e pelas fases escolar, municipal e intermunicipal.