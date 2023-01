Nova Augusta vai na 34.ª edição

Foi apresentada no dia 29 de Dezembro a nova edição da revista Nova Augusta no Museu Municipal Carlos Reis em Torres Novas, depois da cerimónia de entrega do Prémio Maria Lamas. A 34.ª edição da publicação integra artigos de Ana Sofia Ligeiro, António Mário Lopes dos Santos, Fernando Freire, João Carlos Lopes, João Paulo Fernandes, Luís Batista, Manuela Poitout, Manuel Mourão, Margarida Elias, Maria Elvira Marques, Maria Guia Asseiceiro, Paulo Renato Gregório, Teresa Lopes, Tiago Cubeiro, Vasco Rosa da Silva e Vitória Duarte. Vem acompanhada de um caderno dedicado a Carlos Reis, que assinala assim os 85 anos da criação da antiga biblioteca e do museu municipais.

Fundada por Alberto Borges dos Santos em 1962, a Nova Augusta teve no seu primeiro período apenas duas edições. De 1981 a 1984 voltou a ser publicada por José Manuel Carraça da Silva. Desde 1991 a edição tem sido praticamente ininterrupta, com um hiato de dois anos, abordando estudos locais, da história à geografia, passando pela arqueologia, etnografia e património do concelho de Torres Novas.