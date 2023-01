Grupo com nome de pássaro recria personagens e factos históricos

Dar vida a personagens do imaginário e do folclore português é apenas umas das muitas actividades que o grupo Black Raven, da Póvoa de Santa Iria, realiza de forma constante entre Portugal e Espanha. Vera Cardoso criou o grupo depois de uma vida de estudos e de paixão pela escrita, investigação, comunicação, ensino e artes performativas. Formada em história na área da arqueologia, autora de vários livros sobre o passado de Portugal, lendas e folclore nacional, decidiu criar a Black Raven há uma década e não há recriação histórica no concelho de Vila Franca de Xira que não conte com a presença do grupo, seja na recriação das invasões francesas ou o mercado quinhentista da Póvoa.



“Vamos trajados a rigor, temos uma participação activa, damos nas vistas, mas temos mais neste projecto para entregar. Também nos focamos no levantamento de património, visitas guiadas, exposições, workshops, investigação e formações. Nunca fazemos o mesmo”, conta a O MIRANTE. O grupo tem uma dezena de elementos e começou a expandir-se quando o filho de Vera Cardoso pediu para o ajudar com a caracterização de algumas personagens. Muitos chegaram da escola de formação de artes performativas e artes circenses Chapitô, dando hoje corpo a personagens como malabaristas, dançarinos de fogo, dríades, bruxas e até dragões. Fazem tudo por amor à camisola e paixão pela história e mitologia.

