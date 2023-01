Associação “Há de Haver” realiza evento solidário em Muge e Salvaterra de Magos

Recolha das peças poderá ser feita no Mercado Municipal de Muge ou no edifício do Celeiro da Vala, em Salvaterra de Magos.

A associação de solidariedade “Há de Haver” dinamiza, a 8 de Janeiro, a iniciativa “Estendal Solidário”. Vão ser disponibilizadas, para quem precisa, roupas quentes de criança, mulher e homem, que foram angariadas pela associação através de doações. Os voluntários convidam à sua recolha entre as 9 e as 13 horas e entre as 15 e as 18 horas, no Mercado Municipal de Muge e no edifício do Celeiro da Vala, em Salvaterra de Magos.