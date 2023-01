Mação canta as Janeiras no Carvoeiro

O "Cantar as Janeiras" do concelho de Mação está de regresso após interregno de dois anos devido à pandemia. A oitava edição da iniciativa decorre a 21 de Janeiro, pelas 17h30, no Pavilhão Multiusos do Carvoeiro.

O encontro teve início em 2014, com o grupo das Janeiras de Queixoperra a dar o mote, aproveitando o município para dar continuidade à iniciativa noutros locais do concelho. Já participaram no "Cantar as Janeiras" vários grupos, mantendo-se a maioria e juntando-se outro novos de localidades como Queixoperra, Chão de Codes, Serra, Aboboreira, São João das Matas, Amêndoa, Gargantada, Carvoeiro, Casas da Ribeira de Cardigos, São Miguel e Grupo Cultural Os Maçaenses.

No final de cada encontro define-se o local de realização do seguinte. A premissa deste evento, segundo o município, "é manter viva uma tradição antiga, o convívio e a boa vizinhança".