Quinta do Bill começa o ano com concerto esgotado em Torres Novas

A Quinta do Bill vai começar 2023 da melhor maneira; em palco e com um concerto esgotado. A maior banda de folk-rock portuguesa vai dar um concerto sinfónico em Torres Novas, cujos bilhetes esgotaram em apenas três dias. O colectivo de Tomar vai partilhar o palco com bandas filarmónicas e sinfónicas nacionais. Em parceria, vão revisitar as suas canções intemporais, com novos arranjos criados propositadamente para o espectáculo, que possibilitam redescobrir as palavras e as melodias.

"A Quinta do Bill retoma os palcos em grande, partilhando as suas canções com a Banda Filarmónica da Sociedade Musical União e Trabalho e com a Banda da Sociedade Filarmónica União Pedroguense, num concerto que se prevê memorável. Com novas texturas e arranjos de clássicos como 'Se Te Amo', 'Voa (Voa)', 'Menino' ou 'Os Filhos da Nação', as três formações irão comemorar o início do Novo Ano em festa e apelando aos afectos e à paz", afirma Moisés, vocalista da banda.

O espectáculo começa pelas 21h30, de 7 de Janeiro, e dá início à programação do primeiro trimestre de 2023 do Teatro Virgínia. Com um sólido percurso artístico de mais de 30 anos, a Quinta do Bill já editou oito álbuns de estúdio e reúne um vasto repertório de músicas que lhe permitiu alcançar um estatuto de destaque no panorama musical português.