Banda “Pumpkins” celebra 12º aniversário com concerto retrospectivo

Actualmente composta por quatro jovens, a banda de covers "Pumpkins" nasceu na freguesia de Santo Estêvão, em Benavente. No próximo dia 14 de Janeiro vai celebrar o seu 12º aniversário com um concerto no cineteatro de Benavente, a partir das 21h30. O grupo convida a comunidade a assistir ao espectáculo e embarcar numa ‘viagem’ aos seus melhores momentos. Os bilhetes podem ser reservados gratuitamente nas bilheteiras do cineteatro.