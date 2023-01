Carina Jordão vence prémio Maria Lamas com tese sobre desigualdades de género

Carina Jordão recebeu a 29 de Dezembro o Prémio Maria Lamas, numa cerimónia que se realizou no Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas. A investigadora foi distinguida por unanimidade pela sua tese de doutoramento sobre as desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho.

“É uma honra e um privilégio imenso. Fiquei muito surpreendida quando tive conhecimento que tinha vencido o prémio”, afirmou a O MIRANTE Carina Jordão, sublinhando que a partir de agora sente-se com responsabilidades acrescidas: “trabalhar as questões da desigualdade de género é uma responsabilidade para o que no futuro poderei vir a desenvolver, sabendo que ainda há muito trabalho a ser feito nesta área”, disse.

A investigadora deixou ainda uma mensagem de agradecimento, dedicando o “prémio aos homens e mulheres que no dia-a-dia têm preocupações com a igualdade de género e que lutam por fazer do mundo um lugar mais igualitário e justo”. O título da tese é “As desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho e a sua mediação: contributos de um novo indicador composto para os países da EE-28”.

Pedro Ferreira, presidente da autarquia, explicou que o Prémio Maria Lamas para estudos sobre a mulher, género e igualdade, acontece de dois em dois anos e tem um valor pecuniário de três mil euros. Evoca a figura da escritora e jornalista torrejana, “perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das mulheres”.