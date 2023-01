Pedras da calçada inspiram primeiro livro de Rui Antunes

Biblioteca Municipal de Azambuja fechou o ano com a apresentação do livro de um autor da terra.

Foi em frente a uma plateia curiosa e entusiasta, com amigos e familiares, que Rui Antunes, 33 anos, apresentou o seu primeiro livro, na Biblioteca Municipal de Azambuja, vila de onde é natural. O nome do livro - “A mulher que deixava corações na calçada” - vem da falta de três pedras numa calçada que levaram o autor a parar, admirar, fotografar e apreciar o facto de que “uma falha na calçada estava a ser mais do que isso, estava a ser um pouco de arte, estava a ser um coração”.

Ligado à comunicação publicitária de uma empresa inglesa, Rui Antunes procurou inspirar-se na sua vivência, experiência, em histórias que ouvia e em personagens que desejasse que existissem para criar 13 contos que constituem o livro e em que cada um deles é dividido por uma foto de corações na calçada, fotografados um pouco por todo o país. Nele podem encontrar-se histórias de amor de todos os tipos, desde amor puro entre uma mãe e um filho, um amor inocente entre duas crianças, o amor duradouro de dois idosos e um amor entre duas mulheres. “O amor é isso mesmo, amor. É isso que quis mostrar neste livro. O amor tem várias formas” explicou. A obra de 300 páginas demorou dois anos a concluir. “Para mim, amor é ter a minha família e os meus amigos presentes. É sentir o apoio deles, a sua ajuda. Encheram a biblioteca para me apoiar e ouvir e isso deixa-me de coração cheio”, confessou a O MIRANTE.