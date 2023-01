O tradicional Concerto de Reis do Choral Phydellius realiza-se a 14 de janeiro, na Igreja da Misericórdia, em Torres Novas.

Choral Phydellius recebe o Ano Novo com concerto em Torres Novas

O Choral Phydellius, coro de Torres Novas, celebra a entrada no Ano Novo com o seu tradicional Concerto de Reis, que se realiza a 14 de janeiro. Mais de 60 músicos do Coro Misto, Coro Juvenil e Conservatório de Música da instituição actuam na Igreja da Misericórdia, pelas 21h30.