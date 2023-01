Concerto de Reis celebra o 60º aniversário da vila de Minde

O Charales Chorus do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, de Minde, apresenta-se a 15 de Janeiro num Concerto de Reis na Capela do Covão do Coelho. A iniciativa da Junta de Freguesia de Minde, integrada no 60º aniversário da vila, começa pelas 16h00.



Dirigido desde a sua fundação pelo maestro João Carlos Chavinha Roque Gameiro, o reportório do Charales Chorus inclui música sacra, erudita e popular.