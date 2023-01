Concerto de homenagem a Pedro Baptista, impulsionador do CTX Metal Festival

A Câmara do Cartaxo, a Associação Cartaxo Sessions e amigos de Pedro Baptista decidiram homenageá-lo com o espectáculo de uma banda que Pedro Baptista sempre quis que actuasse no CTX Metal Fest: os Wako. A banda portuguesa vai actuar neste tributo e reconhecimento a Cordas, como era conhecido entre amigos, a 31 de Março, pelas 23h00, no Centro Cultural do Cartaxo. A noite termina com a actuação de Von Drago com música que vai juntar todos os amigos de Pedro Baptista.

Cordas faleceu a 9 de Agosto do ano passado vítima de problemas cardíacos. Tinha 52 anos. Pedro Baptista sempre viveu rodeado de música. Foi professor de guitarra na escola e loja onde, entre outras coisas, arranjava guitarras, que abriu no Cartaxo, a “Cordas d’Aço”. Foi também o criador do Cartaxo Metal Fest. Os bilhetes para o espectáculo de tributo a Pedro Baptista custam cinco euros e podem ser adquiridos através do email ccultural@cm-cartaxo.pt ou do telefone 243 701 600.