Exposição de fotografia sobre o Arneiro das Milhariças em Santarém

A exposição de fotografia “Arneiro Lovers”, de Óscar Rodrigues, vai ser inaugurada na tarde de domingo, 15 de Janeiro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, numa iniciativa da Associação Cultural de Arneiro das Milhariças e do município. A inauguração vai contar com um apontamento musical, por alunos da escola de música da Associação Cultural de Arneiro das Milhariças, estando a exposição patente até dia 31 de Janeiro, afirma um comunicado da Câmara de Santarém.

“O autor, natural e residente no Arneiro das Milhariças, no concelho de Santarém, pretende com esta mostra dos seus trabalhos divulgar a sua terra natal sobre diferentes perspectivas, quer dos seus costumes locais, quer da riqueza da paisagem natural”, acrescenta.