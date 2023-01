Concurso de poesia em Salvaterra de Magos

Estão abertas, até 3 de Março, as inscrições para o concurso de poesia “Salvaterra… O Sentir das Palavras”, dinamizado pela câmara e pela biblioteca municipal. O concurso, que pretende incentivar hábitos de leitura e de escrita, está dividido em duas categorias: a do público jovem, com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos, e a do público adulto. Cada participante deverá enviar um poema da sua autoria, inédito e não publicado, com um mínimo de nove e um máximo de 30 versos, redigidos em folha branca A4 com boa apresentação gráfica, de acordo com o regulamento.