Actor de Alverca recebe prémio de melhor actor secundário

O actor Isac Graça, de Alverca, foi distinguido com o prémio Cineuphoria de melhor actor secundário pelo seu papel como rei D. Miguel no filme “A Viagem de Pedro”, da realizadora brasileira Laís Bodanzky. O filme tem co-produção portuguesa da O Som e a Fúria e foi um dos cinco finalistas brasileiros para o Óscar de melhor filme estrangeiro de 2023.

Nos Cineuphoria o filme venceu ainda os prémios de melhor actor (Cauã Reymond), melhor actriz secundária (Isabel Zuaa), melhor guarda-roupa, melhor trailer e melhor actor secundário para Welket Bungué, em ex-aequo com Isac Graça. Os prémios Cineuphoria distinguem o cinema nacional e internacional há mais de dez anos e são considerados dos prémios mais respeitados a nível nacional na área da sétima arte.

Esta não é a primeira vez que o Isac Graça, que também vive em Alverca, é distinguido com o prémio de melhor actor secundário. A primeira vez aconteceu em 2017 pela sua participação no filme “Cartas da Guerra” de Ivo M. Ferreira, que representou Portugal nos Óscares desse ano, foi nomeado para o Urso de Ouro no Festival de Berlim e venceu o globo de Ouro e o prémio Sohia para melhor filme.

Em Novembro em entrevista a O MIRANTE o actor de filmes como “Soldado Milhões”, “Snu” ou “Aparição” disse acreditar que o seu melhor papel ainda está por chegar. Gostava de ver criado um cineclube em Alverca e até se oferece para fazer a curadoria se necessário. Elegeu Alhandra como uma das terras mais bonitas do país e defendeu que falta ternura na sociedade. Numa entrevista onde recordou o seu percurso confessou também não acreditar em vidas perfeitas.