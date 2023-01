Banda Ashes comemora 25 anos com concerto em Tomar

Os Ashes celebram 25 anos de existência esta sexta-feira, dia 20 de Janeiro, no Cine-Teatro Paraíso em Tomar, a partir das 22h00, com um concerto que fará uma viagem por toda a discografia da banda de heavy metal. Os bilhetes custam 5 euros em pré-venda e 8 euros no próprio dia. Estão à venda no local e em www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/118766-ashes_25_anos-cine_teatro_paraiso.