Prémios Trial 4X4 foram entregues em Mação

O Cine-Teatro de Mação acolheu, a 15 de Janeiro, a entrega dos prémios do campeonato nacional de Trial 4X4, numa gala aberta à população. A cerimónia consagrou o campeão da classe Super Proto, Daniel Carapau, que conquistou pela primeira vez o título após muitas pratas e bronzes.

Para além dos campeões nacionais e vencedores das várias classes em competição, o Clube Trilhos do Norte, organizador do evento, homenageou ainda pessoas e entidades que ao longo de 2022 dignificaram a modalidade através da atribuição dos prémios especiais.

A animação esteve a cargo da Fanfarra da Sociedade Filarmónica Maçaense e da fadista Francisca Correia, acompanhada por João Vaz e Alexandre Silva. No final todos os intervenientes participaram numa sessão de degustação de produtos da região. O serviço foi efectuado pelos alunos do Curso Profissional de Restauração, Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.