Aniversário da Escola de Polícia celebrado com concerto em Torres Novas

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública num concerto integrado nas comemorações do 56º aniversário da Escola Prática de Polícia. O concerto decorre a partir das 21 horas de terça-feira, 18 de Janeiro, com a participação do artista torrejano Pedro Dyonysyo, que acompanha a Banda Sinfónica da PSP com algumas músicas originais. A apresentação do concerto está a cargo da Chefe Fátima Juvandes e tem direcção dos maestros Subcomissário Pedro Ferreira e Subintendente Ferreira Brito.

A entrada é gratuita mas requer o levantamento prévio de bilhetes na bilheteira do teatro.