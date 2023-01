Apresentação do livro “Autoestima” em Ourém

Bruna Henriques lançou em Ourém o livro “Autoestima”, que apresenta abordagens e esquemas mentais que permitem interpretar e lidar com os pensamentos e emoções que, por inúmeras vezes, conduzem à repressão da autoestima. A obra, segundo a autora, pretende ajudar a lidar com essas dificuldades e a descobrir o enorme poder que cada um tem sobre si próprio e que está nas nossas mãos.

A sessão contou também com o contributo de Carolina Trindade, psicóloga clínica, que através da sua experiência e conhecimento reforçou e enriqueceu a apresentação que decorreu na Biblioteca Municipal de Ourém.

Bruna Henriques é natural de Sobral, concelho de Ourém e é formada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Em 2020, depois de três anos a trabalhar na área de formação, descobriu o “coaching” e abraçou uma carreira como empreendedora nessa área, regressando à sua aldeia natal.

A vice-presidente da autarquia, Isabel Costa e a vereadora Micaela Durão, marcaram presença na apresentação do livro.