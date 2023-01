Biblioteca de Alcanena com exposição de pintura até Fevereiro

Várias obras do artista Luís Nunes estão expostas na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena. A exposição de pintura “uma viagem interminável…” foi inaugurada no sábado, 14 de Janeiro, pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alcanena, Marlene Carvalho, e contou com a apresentação do antropólogo Carlos Simões. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, até dia 28 de Fevereiro.