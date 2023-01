Teatro de Proteção Civil encheu sede da Filarmónica Pedroguense

Sede da Sociedade Filarmónica União Pedroguense acolheu peça de teatro promovida pelo município de Torres Novas, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, para sensibilizar a comunidade para o risco de incêndio.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Cerca de uma centena de pessoas assistiu à peça de teatro “Queimas dos Queimados” que se realizou na sede da Sociedade Filarmónica União Pedroguense, a 8 de Janeiro. A iniciativa promovida pelo município de Torres Novas, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, e que contou o apoio da Junta de Freguesia de Pedrógão, teve como objectivo sensibilizar a comunidade de uma forma divertida e educativa para o risco de incêndio no concelho, abordando medidas de autoprotecção e prevenção que qualquer pessoa deve adoptar.

No público estiveram presentes a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Comandante José Duarte da Costa, Director Nacional da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC), o 2º Comandante Operacional da Sub Região do Médio Tejo da ANEPC, João Pitacas, e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).