Carnaval do Ateneu Cartaxense para miúdos e graúdos

O Ateneu Artístico Cartaxense vai assinalar a época carnavalesca com um conjunto de iniciativas que arrancam a 18 de Fevereiro na discoteca Lipps com a tradicional recepção aos foliões, numa noite de festa que se repete no dia 20.

A 21 de Fevereiro, Dia de Carnaval, pelas 16h00, vai decorrer no pavilhão desportivo do Ateneu uma Matiné dirigida a crianças e adultos e que promete muitas surpresas.

As pulseiras, informa o Ateneu Cartaxense vão estar disponíveis no início da semana com os pontos de venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima e Azambuja.