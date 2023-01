“Leituras para respirar e imaginar” na Biblioteca de Torres Novas

A iniciativa destina-se a famílias e crianças dos 3 aos 10 anos, sendo as inscrições obrigatórias e limitadas.

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai promover, a partir de dia 29 de Janeiro e até Junho, um ciclo de actividades para famílias e crianças, intitulado “Leituras para respirar e imaginar”, de participação gratuita. A iniciativa destina-se a famílias e crianças dos 3 aos 10 anos, sendo as inscrições obrigatórias e limitadas.



Em comunicado, a Câmara de Torres Novas afirma que a iniciativa, que irá decorrer uma vez por mês, arranca no próximo dia 29, Dia Internacional do Puzzle, com a leitura da história “O peixe arco-íris”, de Marcus Pfister (editora Kalandraka), e a elaboração de “um puzzle da harmonia, encorajando crianças e famílias a partilhar e cooperar”, ao som de instrumentos tibetanos, que proporcionam “uma sensação de calma”.