Peça de teatro interactiva “Futebol” vai estar em cena em Ourém

Livro “História Natural do Futebol” do escritor Álvaro Magalhães é adaptado a uma peça interactiva em que o público vota em quem está no palco. Decorre a 21 de Janeiro.

O público vai poder participar activamente na peça de teatro “Futebol”, em estreia no Teatro Municipal de Ourém a 21 de Janeiro, às 21h30. Os grupos Teatro de Montemuro e Teatro O Bando adaptam o livro “História Natural do Futebol”, de Álvaro Magalhães, numa peça interactiva na qual o público tem um papel importante. Através de uma aplicação de telemóvel, o público vai poder votar em tempo real nos jogadores que vão ocupar as posições teatrais em cena.

De acordo com a sinopse, a peça joga-se com duas equipas. De um lado vão estar Né Fintas e Zé Passinhos a assumir a teatralidade titular da equipa do Vale, do outro, Ed Cabeçadas e Bel Pontapé representam a equipa da Serra.