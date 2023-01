Carnaval regressa a Santarém sob o tema da Interculturalidade

O Carnaval vai ser festejado em Santarém de 17 a 21 de Fevereiro com diversas actividades, como corsos, baile e o Carnaval em Família no Jardim de São Bento.

A Câmara de Santarém escolheu o tema da Interculturalidade para a celebração, de 17 a 21 de Fevereiro, do Carnaval na cidade, que arrancará com um desfile de milhares de crianças das creches, jardins-de-infância e escolas básicas do concelho. O corso carnavalesco das crianças vai percorrer o centro histórico de Santarém na manhã de sexta-feira, dia 17, realizando-se nesse dia, à tarde, um Baile Interinstitucional, no Pavilhão Municipal, com a participação de mais de 300 utentes das instituições particulares de solidariedade social do concelho, segundo uma nota do município.

De 18 a 21 de Fevereiro, das 10h00 às 18h00, o Carnaval em Família vai animar o Jardim de S. Bento, com carrinhas de street food, insufláveis, pinturas faciais, ‘workshops’, teatro infantil e outras atividades, decorrendo nesse espaço, na terça-feira de Carnaval, às 15h30, o corso com carros alegóricos e foliões, trazidos pelas associações culturais e desportivas do concelho.

A exemplo das edições anteriores, o município vai premiar os três melhores grupos, com prémios de 1.000, 700 e 400 euros, recebendo o “grupo mais folião”, o que “crie momentos de maior e melhor diversão e interação com o público”, uma verba de 600 euros, acrescenta.