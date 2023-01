Apresentação de peça de Lígia Soares, “A Minha Vitória Como Ginástica de Alta Competição”, encerra a residência artística que decorreu no Centro Cultural do Cartaxo

Centro Cultural do Cartaxo apresenta peça que estreia em Fevereiro no Porto

O Centro Cultural do Cartaxo vai receber, no domingo, às 17h00, uma “apresentação informal” da peça de Lígia Soares “A Minha Vitória Como Ginástica de Alta Competição”, que tem estreia marcada para o Teatro Municipal do Porto em Fevereiro.

Em comunicado, a Câmara do Cartaxo afirma que a apresentação encerra a residência artística que decorreu no Centro Cultural do Cartaxo, no âmbito da parceria do município com a Associação Materiais Diversos, no âmbito da qual o espaço é cedido aos artistas e o público pode assistir gratuitamente a apresentações informais de peças de teatro ou outras formas de criação performativa.

A peça, com concepção, texto e encenação de Lígia Soares, também com apresentações agendadas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em Março, mostra “duas ginastas enquanto treinam para a alta competição”, ensaiando nos aparelhos, movimentos que obedecem ao código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica, “até que se distraem”, desequilibrando-se da trave, “mas levando-as de encontro ao mundo”, lê-se na nota.