Mercado de Trocas de Torres Novas dá nova vida a peças em segunda mão

Iniciativa realiza-se a 28 de Janeiro, entre as 10 e as 13 horas, na Praça dos Claras.

Para alertar para uma economia circular e mais sustentável, uma jovem torrejana, em conjunto com a Associação Mercado de Trocas de Portugal, vai promover a iniciativa Mercado de Trocas de Torres Novas que se realiza no último domingo de cada mês, entre as 10 e as 13 horas, na Praça dos Claras. A próxima edição acontece a 28 de Janeiro. Cada participante pode contribuir com o máximo de dez peças, desde que em bom estado, para que lhes seja dado um novo uso.

É um evento de cariz social e ambiental, sem fins lucrativos, mas às pessoas que queiram participar na troca de peças é pedida uma contribuição de um euro. Todas as contribuições revertem na íntegra para a aquisição de equipamentos essenciais para montar os mercados presentes e futuros da associação que decorrem por todo o país.