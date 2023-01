Lipps reabre para o Carnaval do Ateneu Artístico Cartaxense

O Carnaval está de regresso ao Ateneu Artístico Cartaxense e nos dias 18 e 20 de Fevereiro a discoteca Lipps, em Pontével, reabre para receber os foliões. A instituição pretende com as receitas continuar o investimento em material desportivo. As pulseiras de acesso estão disponíveis em vários pontos de venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima e Azambuja.

Como é tradição, a matiné realiza-se no pavilhão desportivo da centenária associação, no dia 21 de fevereiro, dia de Carnaval, pelas 16h00.