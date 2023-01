Exposição “A Ciência Cura” da fotógrafa Luísa Ferreira está patente até 26 de Março em Vila Franca de Xira. São 39 imagens captadas na fase inicial da propagação do coronavírus que causava a doença infecciosa Covid-19, durante os meses de Abril e Junho de 2020.

Museu do Neo-Realismo mostra imagens dos primeiros momentos da pandemia

Incerteza, medo, esperança ou resiliência são alguns dos sentimentos revelados num conjunto de 39 fotografias captadas na fase inicial da propagação do coronavírus que gerou a pandemia de Covid-19 e que podem ser vistas até 26 de Março no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira.

“A Ciência Cura” é o título da exposição da fotógrafa Luísa Ferreira que mostra um olhar diferente através da lente da sua máquina fotográfica aos primeiros momentos da pandemia em Portugal. Luísa Ferreira, que viveu durante anos em Alverca do Ribatejo e se confessa uma apaixonada pelo Ribatejo, documentou de forma humana um lado diferente da luta contra a pandemia, o da ciência. Percorreu laboratórios e universidades numa aventura de norte a sul do país, para mostrar os esforços que foram feitos numa altura de incerteza enquanto o resto do país ficava trancado em casa. “Foi muito intenso, foram muitos dias a fotografar, percorri muitos quilómetros. Eu estava sempre a mudar de máscara e tivemos situações inesperadas mas felizmente correu tudo bem”, conta a O MIRANTE.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE